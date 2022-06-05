В Казахстане стартовал референдум об изменении Конституции

Граждане Казахстана голосуют за лишение особых привилегий первого президента Назарбаева и ограничение полномочий последующих. Какие изменения могут быть приняты и для чего нужны — в материале РБК

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Что может измениться в Конституции

Голосование будет проходить с 7 до 22 часов по местному времени (разница с Москвой +3 часа). Идея провести референдум была выдвинута президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в апреле, провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране. Погибшими в них числятся по меньшей мере 225 человек. Как объяснял Токаев, недовольство населения возникает из-за несправедливого устройства государственного аппарата. В связи с этим он предложил программу комплексной модернизации политической системы Казахстана, в частности переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Референдум об изменениях Конституции проводится в стране во второй раз (первый прошел в 1995 году), все последующие изменения принимались парламентом. Всего на нынешний референдум вынесены 33 поправки, затрагивающие треть Основного закона.

Одной из ключевых поправок является исключение из Конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. В случае принятия поправок он лишится большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). В дальнейшем его правовое положение будет регулироваться существующей нормой об экс-президентах. По словам спикера мажилиса Ерлана Кошанова, эта норма дает право на защиту чести и достоинства, обеспечение пенсией, транспортом, охраной. Сам Назарбаев высказался в поддержку исключения его упоминания из Конституции, согласившись с линией преемника: «Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз». Бывший президент не считает Конституцию «застывшим правовым конструктом», по его мнению, она должна отражать перемены, происходящие в обществе.

Изменения предполагают также перераспределение полномочий от президента к парламенту: будет сокращена до десяти депутатов президентская квота в сенате, а сам сенат будет согласовывать вносимые президентом кандидатуры на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.

Изменится также порядок выборов в парламент — будет введена смешанная система, 30% депутатов будут избираться по мажоритарной системе, остальные — по пропорциональной. «Мною предлагается перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне», прокомментировал преобразование Токаев.

При одобрении поправок будут введены новые ограничения для президента: один человек больше не сможет быть избран на пост более двух раз подряд, на время руководства страной он будет обязан выйти из партии, а его родственники не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Соответственно, прекращает действие поправка, внесенная в Конституцию при Назарбаеве в 2007 году, по которой первый президент республики мог занимать пост неограниченное количество раз.

В судебной власти планируется создание Конституционного суда, куда смогут обращаться граждане; установление независимого статуса уполномоченного по правам человека и запрет смертной казни. 30 декабря 2021 года решение о запрете смертной казни было подписано Токаевым, теперь его хотят закрепить на конституционном уровне, с 2004 года на смертную казнь действовал мораторий.

Зачем нужны изменения

Токаев рассчитывает, что после референдума изменится динамика и содержание самого политического процесса. «Наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение», — заявил он в апреле.

«Референдум должен поставить точку и стать новой главой общественного договора между властью и обществом в Казахстане», — считает Дарья Чижова, директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, эксперт Валдайского клуба. Власти необходимо показать, что она слышит народ, поэтому важно, чтобы поправки были не просто приняты, но чтобы это было сделано большинством страны, то есть явка на референдуме должна быть высокой. По словам эксперта, голосование о внесении поправок совмещает в себе две функции: непосредственное изменение законодательства и подтверждение общественной поддержки Токаева. Референдум будет признан состоявшимся, а поправки — принятыми, если за них проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и в столице. В избирательные списки внесены 11,5 млн человек.

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Актуальными для развития Казахстана, по словам Чижовой, являются два направления: социально-экономическое развитие и построение «нового» государства, как его называет Токаев с командой. «Токаеву нужно будет проводить большое количество экономических реформ. Особенно это важно для развития регионов: как показали январские события, регионы значительно более чувствительны к ухудшению социально-экономического положения, поэтому они зачастую становятся локомотивом протестных настроений», — поясняет она. В политической системе можно ожидать дальнейшей либерализации, считает эксперт. На политическую активность электората будет влиять снижение порога для регистрации партии, в результате чего несколько объединений уже выступили с намерением создать политические партии и проходят процесс регистрации.