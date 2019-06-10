В поддержку Касым-Жомарта Токаева, ранее исполнявшего обязанности президента Казахстана, высказались более 70% избирателей

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Касы-Жомарт Токаев победил на выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей. Об этом со ссылкой на данные республиканского Центризбиркома Казахстана сообщает Tengrinew.kz.

«Теперь мы можем подвести окончательные итоги внеочередных выборов президента Казахстана», — сообщил председатель ЦИК Берик Имашев, добавив, что Токаев набрал 70,96% или 6 539 715 голосов.

Материал дополняется

