Владимир Путин поздравил Токаева с 30-летием дипотношений между Москвой и Астаной

Путин поздравил Токаева с 30-летием дипотношений между Москвой и Астаной

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях», — говорится в сообщении.

Российский президент также отметил взаимодействие Москвы и Астаны в рамках ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество), ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), СНГ, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и других структур. Он заявил, что обе страны вносят «важный вклад в упрочение безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах».

В заключение Путин выразил надежду на обеспечение дальнейшего развития двусторонних отношений совместными усилиями.

Об итогах годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном главы обоих государств говорили во время встречи в Сочи 19 августа. Путин отметил рост товарооборота на 8,8% за первые пять месяцев текущего года и рост инвестиций с обеих сторон (по его оценке, инвестиции России в Казахстан составляют $17 млрд, казахстанские в Россию — $4,5 млрд).

«Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана. У нас и крупные хорошие проекты развиваются, работа в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе», — заявил российский президент.

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Токаев также подчеркнул, что по показателю объема торговли Россия занимает первое место в товарообороте Казахстана. «В прошлом году объем торговли составил $24,5 млрд <...>. И в этом году торговля развивается достаточно успешно. Мы активно взаимодействуем на основных площадках в Организации Объединенных Наций, в других международных институтах», — добавил он.