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Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Касым-Жомарт Токаев 21 сентября подписал закон о том, что внеочередные выборы главы Казахстана пройдут 20 ноября. Документ опубликован на сайте главы государства.

Президент поручил Центральной избирательной комиссии республики обеспечить организацию и проведение голосования, а правительству — принять необходимые меры, чтобы их обеспечить. Акимам (мэрам) городов Астаны, Алматы и Шымкента и главам областей поручено обеспечить «своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом». Указ вступил в силу в день опубликования.

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Токаев также выступил с обращением к гражданам Казахстана. Он заявил, что по итогам конституционной реформы, проведенной в июле, в стране удалось сформировать «оптимальный баланс между ветвями власти», а также перечислил свои основные достижения в качестве реформатора политической системы страны. Среди политических преобразований последних лет Токаев привел как пример внедрение уведомительного принципа проведения собраний, упрощение регистрации политических партий и снижение порога для прохождения партий в нижнюю палату парламента (мажилис). «В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех». Создан институт парламентской оппозиции. <...> Отменена смертная казнь. Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое», — перечислил Токаев.

По его словам, эти меры позволили сформировать у общества понимание «планов трансформации политической системы», и потому пришла пора назначить новые выборы.

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Предложение провести внеочередные выборы главы государства и парламента Токаев выдвинул 1 сентября. Он объяснил, что «для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения». Тогда же Токаев предложил ограничить президентский срок семью годами и запретить переизбрание президента.

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Внеочередные выборы в мажилис и маслихаты (местные представительные органы) продут в 2023 году.

Касым-Жомарт Токаев занимает пост президента Казахстана с марта 2019 года, с момента ухода с должности Нурсултана Назарбаева. В июне этого года прошли досрочные выборы главы государства, где Токаев набрал 70% голосов.

Теги
Казахстан выборы президента Касым-Жомарт Токаев
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