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Токаев не согласился с тем, что Казахстан «случайно обрел свободу»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает, что его страна «случайно обрела свободу», казахстанский народ «много лет шел по священному пути к суверенитету». Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград и премий в преддверии празднования Дня Республики, его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Токаев упомянул казахскую мудрость: «Без суверенитета не будет и народа». «Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто «Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость». Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время», — сказал глава государства.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете — «великий документ, проложивший путь к независимости нашей страны», напомнил он.

«Можно сказать, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг», — отметил президент.

Токаев назвал документ «победой смелости и дипломатии, разума и терпения».

Материал дополняется
 

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