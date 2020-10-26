В Баку заявили о нарушении Ереваном нового перемирия в Карабахе

В Армении обвинения назвали дезинформацией. О новом, третьем по счету, перемирии стороны договорились при посредничестве. Трамп назвал карабахский конфликт «легким случаем» и обещал быстрое решение

Здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: wwwmodgovaz / Facebook)

В Минобороны Азербайджана заявили о нарушении Арменией перемирия в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня 26 октября в 8:00 [07:00 мск], вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», — сообщает пресс-служба.

Позже в Баку заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские подразделения в селе Сафьян. Затем военное ведомство добавило, что «противник обстрелял Тертерский район».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала данные сообщения дезинформацией. «Министерство обороны Азербайджана еще в 8:00 [07:00 мск] поспешило обвинить армянскую сторону в грубом нарушении режима прекращения огня, но через некоторое время удалило эту информацию», — написала она в Facebook.

Степанян процитировала заявление Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которое заявило, что обвинения Баку не соответствуют действительности и сделаны для дальнейших провокаций.