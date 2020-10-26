В Баку заявили о нарушении Ереваном нового перемирия в Карабахе

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что Ереван намерен придерживаться ранее достигнутого соглашения. «Как было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона будет полностью соблюдать режим прекращения огня с 8:00 [07:00 мск]», — сообщил он.
На прошедших выходных министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Вашингтоне при участии заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. Помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявлял, что Ереван готов к новому перемирию, но Баку пока не согласен на это.
Позже в Вашингтоне сообщили, что договоренностей между враждующими сторонами удалось достичь — новый режим прекращения огня должен был вступить в силу с 8:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.
Позже американский президент Дональд Трамп поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и главу армянского правительства Никола Пашиняна с новым перемирием. В Нагорном Карабахе заявили, что готовы на новый режим тишины.
Это уже третье перемирие, о котором договариваются враждующие стороны. Первые два были достигнуты с участием Москвы 10 и 17 октября. Однако практически сразу после заключения соглашения стороны взаимно обвиняли друг друга в обстрелах, бои на линии соприкосновения продолжались. Карабахский конфликт обострился 27 сентября: в Армении, Азербайджане и непризнанной республике ввели военное положение, объявили мобилизацию. Стороны применяют авиацию и артиллерию, есть множество жертв среди мирного населения.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.