В Ереване назвали дезинформацией обвинения в нарушении перемирия

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Сообщение Азербайджана о том, что Ереван нарушил режим гуманитарного прекращения огня, является дезинформацией. Об этом заявила пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян в Facebook.

«Минобороны Арцаха (Нагорный Карабах. — РБК) заявляет, что военные подразделения строго соблюдают согласованные договоренности. Обвинения противника никак не связаны с реальностью и являются провокацией», — говорится в сообщении.

Утром 26 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что военные Армении атаковали подразделения азербайджанской армии в селах Лачин и Сафьян после вступления в силу режима прекращения огня в 08:00 (07:00 мск). Премьер-министр Армении Никол Пашинян за несколько минут до наступления сроков перемирия написал, что армянская сторона намерена придерживаться достигнутого соглашения. После обвинений со стороны Баку в Ереване также заявили о нарушении режима прекращения огня азербайджанскими военными.

Накануне главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Вашингтоне при участии заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, в ходе которого они в третий раз договорились о перемирии. Оно должно было начаться в 7:00 мск 26 октября.