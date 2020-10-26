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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване назвали дезинформацией обвинения в нарушении перемирия

Фото:AP
Фото: AP

Сообщение Азербайджана о том, что Ереван нарушил режим гуманитарного прекращения огня, является дезинформацией. Об этом заявила пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян в Facebook.

«Минобороны Арцаха (Нагорный Карабах. — РБК) заявляет, что военные подразделения строго соблюдают согласованные договоренности. Обвинения противника никак не связаны с реальностью и являются провокацией», — говорится в сообщении.

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Фото:AP

Утром 26 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что военные Армении атаковали подразделения азербайджанской армии в селах Лачин и Сафьян после вступления в силу режима прекращения огня в 08:00 (07:00 мск). Премьер-министр Армении Никол Пашинян за несколько минут до наступления сроков перемирия написал, что армянская сторона намерена придерживаться достигнутого соглашения. После обвинений со стороны Баку в Ереване также заявили о нарушении режима прекращения огня азербайджанскими военными.

Накануне главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Вашингтоне при участии заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, в ходе которого они в третий раз договорились о перемирии. Оно должно было начаться в 7:00 мск 26 октября.

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Первое перемирие между странами было объявлено после переговоров Мнацаканяна, Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве. Тогда государства договорились прекратить огонь 10 октября, однако сразу же стороны обвинили друг друга в обстрелах. Затем Баку и Ереван снова договорились о перемирии с 18 октября, но и тогда это не принесло никаких результатов. Таким образом, с момента обострения конфликта 27 сентября бои ни разу не прекращались.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.


 

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