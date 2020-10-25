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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Трамп назвал конфликт в Карабахе «легким случаем» и пообещал его решить

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Вашингтон поспособствует разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь», — заявил Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир, трансляция велась в его YouTube-канале. 

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Материал дополняется.

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