В Нагорном Карабахе сообщили о готовности соблюдать условия перемирия

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика готова соблюдать условия гуманитарного перемирия, которое должно вступить в силу 26 октября в 07:00 мск. Об этом в Facebook написал президент НКР Араик Арутюнян.

«Республика Арцах, как сторона в азербайджано-карабахском конфликте, подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия прекращения огня по гуманитарным соображениям», — сообщил Арутюнян.

Армения и Азербайджан уже дважды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров состоялся в Москве 10 октября при участии главы МИД России Сергея Лаврова. Второй раз министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях Баку и Ереван сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.



После этого в Вашингтоне с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении встретились сопредседатели минской группы ОБСЕ (России, Франции и США). Они призвали стороны выполнить соглашение о перемирии, достигнутое в Москве 10 октября.

В воскресенье, 25 октября, Госдепартамент опубликовал совместное заявление Азербайджана, Армении и США. В документе говорится, что гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.