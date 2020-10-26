Трамп поздравил Пашиняна и Алиева с достижением перемирия

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с достижением договоренности о режиме прекращения огня, который начнет действовать 26 октября. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые только что договорились соблюдать режим прекращения огня», — написал Трамп.

Он добавил, что перемирие спасет много жизней. Также американский лидер заявил, что гордится своей командой: госсекретарем Майком Помпео, его первым заместителем Стивеном Биганом и Советом национальной безопасности при Белом доме.

Ранее Армения, Азербайджан и США в совместном заявлении сообщили, что гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.