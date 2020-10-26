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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Трамп поздравил Пашиняна и Алиева с достижением перемирия

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с достижением договоренности о режиме прекращения огня, который начнет действовать 26 октября. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые только что договорились соблюдать режим прекращения огня», — написал Трамп.

Он добавил, что перемирие спасет много жизней. Также американский лидер заявил, что гордится своей командой: госсекретарем Майком Помпео, его первым заместителем Стивеном Биганом и Советом национальной безопасности при Белом доме.

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Ранее Армения, Азербайджан и США в совместном заявлении сообщили, что гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.

Этой договоренности предшествовали встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с Биганом и Помпео. Также в Вашингтоне с Мнацаканяном и Байрамовым встретились сопредседатели минской группы ОБСЕ (России, Франции и США). Они призвали Баку и Ереван прекратить бои и вернуться к переговорам.

Ранее Армения и Ереван уже дважды договаривались о перемирии. Первое соглашение было достигнуто по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова 10 октября. Во второй раз министры договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях стороны сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и возобновили боевые действия.

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