США назвали новую дату гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе

Гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября. Об этом говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США, текст опубликован на сайте Госдепартамента.

«США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта», — отмечается в нем.

Как сообщили в Госдепе, 24 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ереван и Баку «подтвердили приверженность выполнению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях», заявило ведомство.

Армения и Азербайджан уже дважды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября, в нем участвовал глава МИД России Сергей Лавров. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

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