Time узнал, почему сорвалась встреча Зеленского с Трампом в США

Time: Зеленский не поехал в Мар-а-Лаго к Трампу, опасаясь показать его поддержку

Обсуждались разные варианты встречи: от визита Зеленского в резиденцию Трампа до совместного интервью на ТВ. Первый отмели, чтобы не создать впечатление поддержки Трампа, второй сорвался из-за визита Зеленского на родину Байдена

Владимир Зеленский (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США мог провести встречу с кандидатом в президенты страны Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет журнал Time со ссылкой на источники.

Однако украинская сторона отказалась от этой идеи, чтобы действия Зеленского не расценили как поддержку Трампа в ходе предвыборной кампании, рассказали собеседники издания. Вместо этого обсуждалась возможность встречи на нейтральной территории — например, было предложено провести совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры об этом сорвались после того, как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрэнтоне в штате Пенсильвания, где губернатор — демократ.

«Похоже, он (Трамп. — РБК) обиделся», — сказал один из источников Time. Он добавил, что проблема, вероятно, кроется в выборе места: не только потому, что в Скрэнтоне родился Байдена, но и поскольку это колеблющийся штат.

С Байденом Зеленский во время поездки встретился уже несколько раз.

Трамп ранее предполагал, что встретится с Зеленским в ходе его визита в страну, который начался 22 сентября. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что встреча между политиками не назначена, Associated Press со ссылкой на источник передавало, что такая встреча не была запланирована.

24 сентября Трамп заявил, что украинский президент «очень хочет», чтобы победу на выборах в США одержал кандидат от демократов (вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь. По словам республиканца, Зеленский — «лучший торгаш в истории», поскольку, каждый раз, когда приезжая в США, он получает десятки миллиардов долларов поддержки.

Визит Зеленского вызвал вопросы у комитета Сената по надзору и подотчетности палаты представителей. Его глава, республиканец Джеймс Комер, инициировал расследование, заявив, что Белый дом, возможно, злоупотребил властью ради своих предвыборных целей, оплатив поездку украинского президента за счет американского бюджета.

Еще один республиканец, спикер палаты представителей Майк Джонсон, выразил недоумение по поводу посещения Зеленским завода в Скрэнтоне. Он отметил, что это представляет собой вмешательство в выборы, призванное помочь демократам, ведь республиканцы приглашены не были. Джонсон призвал уволить посла Украины В США Оксану Маркарову, организовавшую поездку. После этих обвинений спикер отказался от встречи с Зеленским, сославшись на занятость.