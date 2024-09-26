 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Time узнал, почему сорвалась встреча Зеленского с Трампом в США

Time: Зеленский не поехал в Мар-а-Лаго к Трампу, опасаясь показать его поддержку
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Обсуждались разные варианты встречи: от визита Зеленского в резиденцию Трампа до совместного интервью на ТВ. Первый отмели, чтобы не создать впечатление поддержки Трампа, второй сорвался из-за визита Зеленского на родину Байдена
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США мог провести встречу с кандидатом в президенты страны Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет журнал Time со ссылкой на источники.

Однако украинская сторона отказалась от этой идеи, чтобы действия Зеленского не расценили как поддержку Трампа в ходе предвыборной кампании, рассказали собеседники издания. Вместо этого обсуждалась возможность встречи на нейтральной территории — например, было предложено провести совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры об этом сорвались после того, как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрэнтоне в штате Пенсильвания, где губернатор — демократ.

«Похоже, он (Трамп. — РБК) обиделся», — сказал один из источников Time. Он добавил, что проблема, вероятно, кроется в выборе места: не только потому, что в Скрэнтоне родился Байдена, но и поскольку это колеблющийся штат.

С Байденом Зеленский во время поездки встретился уже несколько раз.

Трамп заявил, что Украины больше нет
Политика
Дональд Трамп

Трамп ранее предполагал, что встретится с Зеленским в ходе его визита в страну, который начался 22 сентября. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что встреча между политиками не назначена, Associated Press со ссылкой на источник передавало, что такая встреча не была запланирована.

24 сентября Трамп заявил, что украинский президент «очень хочет», чтобы победу на выборах в США одержал кандидат от демократов (вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь. По словам республиканца, Зеленский — «лучший торгаш в истории», поскольку, каждый раз, когда приезжая в США, он получает десятки миллиардов долларов поддержки.

Визит Зеленского вызвал вопросы у комитета Сената по надзору и подотчетности палаты представителей. Его глава, республиканец Джеймс Комер, инициировал расследование, заявив, что Белый дом, возможно, злоупотребил властью ради своих предвыборных целей, оплатив поездку украинского президента за счет американского бюджета.

Еще один республиканец, спикер палаты представителей Майк Джонсон, выразил недоумение по поводу посещения Зеленским завода в Скрэнтоне. Он отметил, что это представляет собой вмешательство в выборы, призванное помочь демократам, ведь республиканцы приглашены не были. Джонсон призвал уволить посла Украины В США Оксану Маркарову, организовавшую поездку. После этих обвинений спикер отказался от встречи с Зеленским, сославшись на занятость.

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Флорида США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Сын Трампа словом «позор» отказал Зеленскому в праве критиковать его отца
Политика
Спикер конгресса потребовал от Зеленского уволить посла в США
Политика
В комитете конгресса начали расследование из-за визита Зеленского в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 17:40
Time узнал, почему сорвалась встреча Зеленского с Трампом в СШАПолитика, 23:22
В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматомОбщество, 23:01
Рынок стройматериалов загорелся во Владимирской областиОбщество, 22:52
Израиль сообщил о ликвидации ⁠командира воздушных сил «Хезболлы»Политика, 22:48
Мэра Нью-Йорка обвинили в коррупции из-за подарков от турецкого чиновникаПолитика, 22:38
Зеленский встретился с Байденом в СШАПолитика, 22:20
UFC согласился выплатить $375 млн экс-бойцам по антимонопольному искуСпорт, 22:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД сделал представление Узбекистану из-за избиения ученикаПолитика, 21:58
Писториус счел не стоящими обсуждений изменения ядерной доктрины РоссииПолитика, 21:49
Суд в Польше вынес приговор украинцу и белорусу по делу о шпионажеПолитика, 21:47
«Амкал» последним из медиаклубов вылетел из Кубка РоссииСпорт, 21:30
В Мариуполе пятеро детей пострадали из-за «взрывоопасного предмета»Общество, 21:10
Бывший напарник Ферстаппена и Квята ушел из команды «Формулы-1»Спорт, 21:00
The Economist узнал, что Зеленский обсуждает проведение выборов в 2025-мПолитика, 20:59