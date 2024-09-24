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Военная операция на Украине ,  
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Reuters сообщил о несостоявшейся встрече Зеленского и Трампа

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Военная операция на Украине
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Выборы президента США
Ранее Трамп предположил, что может встретиться с Зеленским во время его визита в США. Украинский президент прибыл в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее ООН. У него запланированы переговоры с Джо Байденом и Камалой Харрис
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Anna Rose Layden / Getty Images)

Встреча бывшего президента США и нынешнего кандидата на этот пост Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского не назначена, сообщает Reuters со ссылкой на близких к Трампу людей.

Кроме того, Трамп считает, что Зеленский рассчитывает на победу демократа Камалы Харрис на выборах американского президента, передает агентство информацию от источников.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев предположил, что может встретиться с Зеленским во время его визита в страну.

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Владимир Зеленский

Президент Украины прилетел в США в преддверии Генассамблеи ООН, где запланировано его выступление. Также у украинского президента пройдут встречи с нынешним американским президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис. Он планировал представить всем им свой «план победы».

По данным The Times, среди пунктов этого плана: продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине. Пятый пункт не назывался.

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Фото:Caitlin Ochs / Reuters

«План победы» Зеленского не включает в себя никаких уступок России, сообщил телеканал ABC News. Документ направлен на то, чтобы заставить Москву прекратить военные действия, отметил источник телеканал.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле относятся сдержанно к публикуемым СМИ пунктам «плана победы». Кремль изучит содержание документа, если информация появится по официальным источникам, добавил Песков.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
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