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Военная операция на Украине ,  
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В штабе Трампа заявили, что встреча с Зеленским не планировалась

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя предвыборного штаба Трампа, имя которого не называется.

По данным источника, экс-президент США не планировал встречу с Зеленским, несмотря на заявления Киева. Накануне Reuters со ссылкой на близких к Трампу людей также сообщил, что встреча не была назначена.

19 сентября Трамп не исключил, что может встретиться с Зеленским во время его визита в США в преддверии Генассамблеи ООН, где запланировано выступление украинского лидера.

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Дональд Трамп

25 сентября Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Джорджии, заявил, что не следует ждать поражения России в конфликте с Украиной. За последние месяцы политик не раз вспоминал о Наполеоне и Гитлере в контексте конфликта Москвы и Киева.

Политик неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки в случае избрания президентом США.

Зеленский счел план Трампа нереалистичным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что США действительно способны завершить конфликт «не за день, не за два», но достаточно быстро. Для этого, по его словам, «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона», но Соединенные Штаты вместо этого поставляют Украине оружие.

По мнению экс-президента США, Зеленский «очень хочет», чтобы победу на президентских выборах одержал кандидат от демократов (сейчас это вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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