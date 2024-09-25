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Военная операция на Украине ,  
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В комитете конгресса начали расследование из-за визита Зеленского в США

Сюжет
Военная операция на Украине
США пригласили Зеленского и оплатили его визит в колеблющийся штат за два месяца до выборов — это требует расследования, ведь в 2019-м Трамп по похожим обвинениям получил импичмент, считают республиканцы
Джеймс Комер
Джеймс Комер (Фото: Rod Lamkey / CNP/AdMedia / Global Look Press)

Белый дом, возможно, злоупотребил властью ради своих предвыборных целей, оплатив поездку украинского президента Владимира Зеленского в США за счет американского бюджета, начато расследование. Об этом сообщается на сайте Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей.

Расследование инициировал глава комитета — республиканец Джеймс Комер.

Комер напомнил, что пять лет назад, в 2019 году, демократические конгрессмены объявили импичмент президенту Дональду Трампу за злоупотребление властью. Ему вменяли попытку использовать Зеленского в своих политических целях (речь шла о его попытке инициировать расследование на Украине против сына Джо Байдена).

Теперь же, отметил Комер, Белый дом оплатил посещение Зеленским штата Пенсильвания, который считается колеблющимся между двумя кандидатами на президентский пост. Это обстоятельство привело к стремлению комитета выяснить, не используют ли президент Джо Байден и его вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис визит Зеленского для своей политической выгоды путем злоупотребления властью.

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Политика
Владимир Зеленский

Глава комитета акцентировал внимание на интервью, которое Зеленский дал The New York Post накануне визита и где тот «сделал несколько критических комментариев» о Трампе и его кандидате в вице-президенты Джеймсе Дэвиде Вэнсе. По его мнению, поездка украинского президента стала предвыборным мероприятием, а риторика Зеленского вызывает серьезную обеспокоенность. Комер направил письма в Белый дом, Пентагон и Генпрокурору США с просьбой в течение недели предоставить все документы о визите украинского президента.

Зеленский во время визита в США посетил оружейный завод в Скрэнтоне в штате Пенсильвания, где выпускают 155-мм артиллерийские снаряды для гаубичных систем, используемых Украиной. Политик поблагодарил рабочих за помощь Украине и призвал нарастить поставки оружия. Как отмечала Scranton Times-Tribune, журналистам не позволили сопровождать украинского президента во время посещения завода, а фотографии посещения производства были распространены Вооруженными силами США.

Пенсильвания является вторым штатом в стране по численности украинской диаспоры — около 100 тыс. человек. В 2020 году Трамп проиграл в этом штате Байдену с перевесом в более чем 80 тыс. голосов.

Критические высказывания Зеленского о республиканских кандидатах в Белый дом, которые упомянули в комитете, прозвучали в интервью, вышедшем 23 сентября. В нем президент назвал напарника Трампа «слишком радикальным» и предположил, что тот ожидает уступок со стороны Украины. Зеленский также предложил Вэнсу почитать историю Второй мировой войны.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
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