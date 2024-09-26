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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский встретился с Байденом в США

Байден принял Зеленского в Белом доме
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и&nbsp;Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

В Белом доме началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Овальном кабинете. Трансляцию ведет C-SPAN.

На этой встрече украинский лидер собирался представить свой «план победы» из пяти пунктов, в который входят в том числе официальное приглашение в НАТО и обязательства по постоянным поставкам современного оружия Киеву, писал Bloomberg.

При этом, по словам источника ABC News, план не предполагает никаких уступок России.

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Российская сторона предлагает Украине начать переговоры при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия всех западных санкций с России.

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