Зеленский встретился с Байденом в США

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

В Белом доме началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Овальном кабинете. Трансляцию ведет C-SPAN.

На этой встрече украинский лидер собирался представить свой «план победы» из пяти пунктов, в который входят в том числе официальное приглашение в НАТО и обязательства по постоянным поставкам современного оружия Киеву, писал Bloomberg.

При этом, по словам источника ABC News, план не предполагает никаких уступок России.

Российская сторона предлагает Украине начать переговоры при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия всех западных санкций с России.