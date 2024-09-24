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Политика ,  
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Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории»

Президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим торгашом в истории», так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Об этом заявил экс-глава государства и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании.

«Я полагаю, что Зеленский — лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», — сказал он.

По мнению Трампа, Зеленский «очень хочет», чтобы победу на президентских выборах одержал кандидат от демократов (сейчас это вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь.

«Я сделаю по-другому <…>. Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, — позвоню Зеленскому и президенту [России Владимиру] Путину и скажу, что пора заключать сделку», — заявил Трамп.

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