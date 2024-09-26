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Трамп заявил, что Украины больше нет

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Военная операция на Украине
Трамп заявил, что на восстановление Украины «не хватит денег, даже если весь мир объединится», обвинил Байдена и Харрис в «подстегивании» конфликта и пожаловался на Зеленского за «клеветнические заявления»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Megan Varner / Reuters)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине затронул тему военного конфликта Москвы и Киева, заявив, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет». Выдержки из его речи опубликованы в X (бывшая Twitter).

По мнению Трампа, Украина должна была пойти на уступки России за несколько месяцев до февраля 2022 года, поскольку «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас». «Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, но все бы остались живы, и каждое здание было бы построено, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет», — сказал он (цитата по AP).

Трамп заявил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет», а чуть позже сказал, что «денег на ее [Украины] восстановление не хватит, даже если весь мир объединится». По его утверждению, власти из-за нехватки солдат «используют маленьких детей и стариков». AP отмечает, что политик известен и некорректными высказываниями.

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Дональд Трамп-младший

В своей речи Трамп вновь назвал президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится с визитом в Соединенных Штатах, «лучшим продавцом в истории» и раскритиковал действующие власти США за предоставление помощи Киеву. По мнению политика, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат в главы государства от демократов, «подстегнули» конфликт, пообещав поддержку Украине, а не подтолкнув ее к уступкам России: «Байден и Камала позволили этому случиться, снабдив Зеленского деньгами и боеприпасами».

Политик также пожаловался на Зеленского за «мелкие грязные клеветнические заявления» в его адрес, не уточнив, что имеет в виду. Зеленский в недавнем интервью The New Yorker выразил сомнение в способности Трампа положить конец российско-украинскому конфликту, хотя политик постоянно об этом утверждает, не приводя деталей своего плана. Зеленский также назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев, сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса слишком радикальным из-за его позиции, что Украине, скорее всего, придется официально уступить утраченные территории. «Его послание, кажется, заключается в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее заплатит», — сказал украинский президент.

Что касается России, Трамп не стал критиковать власти страны, а только предположил, что при нем военные действия бы не начались. Говоря о президенте Владимире Путине, Трамп сказал: «Он не ангел».

Российские власти также сомневаются, что Трамп способен решить конфликт за сутки в случае прихода к власти. «Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский Джо Байден Камала Харрис Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
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Камала Харрис

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