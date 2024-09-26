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Спикер конгресса потребовал от Зеленского уволить посла в США

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Выборы президента США
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Военная операция на Украине
Посещение Зеленским колеблющегося штата с крупной украинской диаспорой вызвало скандал в США: республиканцы сочли это участием в предвыборной гонке на стороне демократов
Владимир Зеленский и Майк Джонсон
Владимир Зеленский и Майк Джонсон (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Президент Владимир Зеленский обязан немедленно уволить посла в США Оксану Маркарову в связи с организацией ею посещения главой государства оружейного завода в Пенсильвании, заявил в X спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

Джонсон назвал визит Зеленского на завод вмешательством в выборы, призванным помочь демократам, поскольку республиканцы приглашены не были, в связи с чем партия потеряла доверие к украинскому послу. Конгрессмен напомнил, что украинская сторона хотела дистанцироваться от вовлечения во внутреннюю политику США, и выразил подозрение, что «от этой цели отказались».

Пенсильвания — один из колеблющихся штатов, в котором заранее не предопределен победитель президентских выборов, запланированных на ноябрь. По усредненным результатам последних опросов, в Пенсильвании с небольшим отрывом лидирует Камала Харрис с 48,7%, у Дональда Трампа — 47,1%.

Штат прежде относили к «стене» демократов вместе с Мичиганом и Висконсином за долгую историю поддержки демократов, но в 2016-м он стал «полем боя» кандидатов, когда большинство голосов пенсильванских избирателей получил Трамп с перевесом в 0,7%. Через четыре года, в 2020-м, победителем в штате стал Джо Байден с перевесом в 1,2% (примерно 80 тыс. голосов).

Пенсильвания является вторым штатом в стране по численности украинской диаспоры — около 100 тыс. человек.

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Все зарубежные страны должны избегать комментариев насчет внутренней политики США или вмешательства в нее, потребовал Джонсон. Он заверил, что поддержка Украины в конфликте с Россией остается двухпартийной, но «наши отношения подвергаются ненужным испытаниям и напрасно запятнаны».

Обстоятельствами поездки Зеленского на завод возмутились и в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей. Там напомнили, что в 2019 году Трампу объявили импичмент, вменив использование Зеленского в своих политических целях (речь шла о его попытке инициировать расследование на Украине против сына Байдена). Теперь же, считают конгрессмены-республиканцы, президент Украины своим визитом поучаствовал в предвыборной гонке на стороне демократов за счет бюджета США.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
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вице-президент США
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
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