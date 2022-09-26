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Запорожская ВГА назвала состоявшимся референдум о присоединении к России

Больше половины избирателей в Запорожской области проголосовали на референдуме, он «однозначно состоялся», сообщили в ВГА региона. Голосование завершится 27 сентября, итоги уже пообещали не признать Украина, США, Сербия и Турция
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Явка на референдуме в Запорожской области Украины о вступлении в состав России превысила 50%, голосование считается «по сути» состоявшимся. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член совета военно-гражданской администрации области (ВГА) Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда». ВГА сформировали после взятия региона под контроль военными России.

«Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», — добавил Рогов (цитата по ТАСС).

За пределами Запорожской области в голосовании о ее вступлении в состав России проголосовали свыше 25 тыс. человек, отметила председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова, передает «Интерфакс». По ее данным, за 25 сентября отдали голосов 8,6 тыс. избирателей, находящихся на территории России.

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Россия контролирует часть территории Запорожской области, голосование пройдет с 23 по 27 сентября. В эти же сроки голосование состоится в занятой российскими войсками Херсонской области (к которой присоединили часть Николаевской), а также Луганской и Донецкой народных республиках. В республиках Донбасса сочли голосование состоявшимся еще вечером 25 сентября.

Россия поддержит результаты голосования, пообещал президент Владимир Путин. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», — сказал он во время своего обращения 21 сентября. Во время этого же обращения он объявил о введении в России частичной мобилизации.

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Украина объявляла, что не признает итоги референдумов. Об аналогичном отношении к голосованию заявили власти Сербии, указав: «это полностью противоречило бы нашим национальным интересам, нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ.

В поддержку территориальной целостности Украины также высказались власти Турции и США. Американский президент Джо Байден назвал референдумы «фикцией, ложным предлогом для аннексии частей Украины силой». Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что присоединение украинских регионов к России никогда не будет признано со стороны США. «Украинцы имеют полное право забрать их обратно», — подчеркнул он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская область Референдум Владимир Рогов
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