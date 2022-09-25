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Как проходят референдумы о присоединении к России четырех регионов

23 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование займет пять дней. Как голосуют жители этих регионов и беженцы в России — в фоторепортаже РБК
Фото:AP
Фото: AP

На фото: передвижной избирательный участок в Мариуполе (ДНР).

19 сентября Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились каждая к руководству своей республики с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. На следующий день аналогичные предложения были выдвинуты в Запорожской и Херсонской областях. Уже 20 сентября все четыре региона друг за другом назначили даты референдумов — 23-27 сентября

Фото:Артем Жога / VK
Фото: Артем Жога / VK

20 сентября глава ДНР Денис Пушилин обратился к Владимиру Путину как можно скорее включить ДНР в состав России в случае положительного решения по итогам референдума. Он также заявил, что в случае присоединения к России флаг республики не изменится, а Конституция ДНР будет адаптирована к российским законам

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

На фото: выездной участок на городском рынке Херсона.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо также обратился к президенту России 20 сентября с просьбой поддержать выбор жителей Херсонской области.

21 сентября в своем телеобращении Путин заявил, что Россия поддержит выбор, который сделают большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Фото:Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На фото: избирательный участок в Доме культуры железнодорожников в Москве.

Беженцы могут проголосовать в пунктах, которые расположены в регионах России. Возможности электронного голосования нет. Глава ДНР Денис Пушилин сказал: «Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. <...> Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно». Замглавы российского ЦИКа Николай Булаев говорил, что российская система ДЭГ (дистанционного электронного голосования) вряд ли может быть использована в Донбассе, так как ЛНР и ДНР — государства, признанные Россией, а ДЭГ — «собственность другого государства»

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

На фото: мобильный пункт голосования в Луганске.

Большую часть пятидневного голосования решили проводить вне избирательных участков по соображениям безопасности. В ДНР и ЛНР очно на участке можно будет проголосовать только 27 сентября. В Херсонской области выездное и придомовое голосование также продлится до 26 сентября. В Запорожской области объявили, что во время референдума проведут поадресный обход граждан

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

На фото: выездное голосование в деревне Широкая, Херсонская область.

22 сентября, накануне первого дня референдума, в Херсоне сотрудники правоохранительных органов ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, которая планировала теракты. Об этом сообщило ГУ МВД региона

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

На фото: голосование в Севастополе.

Глава ЛНР Денис Пушилин в видеообращении от 23 сентября назвал проведение референдума исторической вехой

Фото:Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На фото: военнослужащий ЛНР голосует в воинской части в Луганске.

В первый день голосования ВЦИОМ выпустил прогноз: по данным социологов, за вхождение ДНР и ЛНР в состав России выступают по 97% опрошенных жителей республики, которые собираются голосовать на референдуме. 87% опрошенных жителей Запорожской и 89% опрошенных жителей Херсонской области, которые планируют участвовать в голосовании, выступают за выход из состава Украины и вхождение областей в состав России

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

На фото: выездное голосование на строительном участке в Донецке.

В первый день голосования явка составила:

  • в ДНР — 23,64%;
  • в ЛНР — 21,97%;
  • в Запорожской области — 20,5%;
  • в Херсонской — 15,31%
Фото:Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС
Голосование в Луганской республиканской клинической больнице
Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Выездное голосование во дворе жилого дома в Донецке

Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На фото: гражданин ДНР на избирательном участке в Доме добровольцев в Екатеринбурге.

На референдумы в ДНР и ЛНР вынесены похожие формулировки вопроса — жителей спрашивают, поддерживают ли они вхождение в состав России на правах субъекта

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

На фото: участок в Херсонской области.

В Херсонской и Запорожской областях на референдум вынесены вопросы о выходе из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его вхождении в состав России на правах субъекта. На херсонском референдуме также смогут проголосовать жители двух населенных пунктов в Николаевской области — Снегиревки и Александровки — которые областная ВГА присоединила к Херсонщине.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если будут проведены референдумы. В странах Запада в сентябре заявили, что не признают итоги голосования, а глава европейской дипломатии Жозеф Боррель призвал к введению новых санкций против России

Теги
мультимедиа референдумы ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область Украина Военная операция на Украине
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