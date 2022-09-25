Как проходят референдумы о присоединении к России четырех регионов

На фото: избирательный участок в Доме культуры железнодорожников в Москве.

Беженцы могут проголосовать в пунктах, которые расположены в регионах России. Возможности электронного голосования нет. Глава ДНР Денис Пушилин сказал: «Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. <...> Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно». Замглавы российского ЦИКа Николай Булаев говорил, что российская система ДЭГ (дистанционного электронного голосования) вряд ли может быть использована в Донбассе, так как ЛНР и ДНР — государства, признанные Россией, а ДЭГ — «собственность другого государства»