В ЛНР и ДНР признали референдумы состоявшимся

В референдумах в ЛНР, ДНР и подконтрольной России части Запорожской области приняли участие более половины жителей, поэтому их можно признать состоявшимся, заявили местные власти

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В ЛНР считают состоявшимся референдум о присоединении к России, поскольку в республике проголосовало уже более половины жителей — по итогам трех дней явка составила 76,09%, заявила глава ЦИК Елена Кравченко, передает «РИА Новости». За три дня на избирательных участках выдали 1 млн 35 422 бюллетеня, рассказала она.

Референдум в Донецкой Народной Республике также можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50% избирателей, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. По данным ЦИК ДНР, по результатам первых двух дней явка в республике превысила 55%.

Более половины избирателей проголосовали и в Запорожской области — там явка составила 51,55% с учетом проголосовавших за рубежом, сообщила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. Всего участие в референдуме за три дня приняли более 85 тыс. граждан области, из которых свыше 32 тыс. проголосовали за ее пределами. Член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил, что референдум можно считать состоявшимся.

В Херсонской области на референдум пришло чуть меньше человек — проголосовали 48,91% избирателей, рассказала глава избирательной комиссии Марина Захарова.

На референдумах присутствуют иностранные наблюдатели из ряда государств, в том числе из Белоруссии, Ватикана, Германии, Италии и других. Они говорили, что нарушений на участках выявлено не было.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва поддержит итоги референдума. В то же время ряд государств, включая Сербию, Турцию и страны «Большой семерки», исключили их признание. Украинский президент Владимир Зеленский в начале августа называл проведение референдумов условием для прекращения переговоров с Россией.