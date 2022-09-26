Новосибирский губернатор призвал дать уникальным специалистам отсрочку
Уникальные специалисты должны получить отсрочку от частичной мобилизации для поддержания работоспособности предприятий Новосибирской области, заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании. Его слова приводит телеграм-канал регионального правительства.
«Необходимо предоставлять им отсрочку для того, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий. Все необходимые механизмы и порядок действий принятия решений мы согласовали», — подчеркнул губернатор.
Причем, отметил Травников, речь идет не только о тех предприятиях, которые имеют право на бронирование сотрудников, но и «отдельных предприятиях, от которых зависит жизнедеятельность населенных пунктов или социально-экономическое развитие региона».
Согласно сообщению Минобороны, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется ряду специалистов:
- в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;
- сотрудникам российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
- работникам «системообразующих организаций в сфере информации и связи»;
- тем, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».
В Минцифры отмечали, что отсрочка специалистам из этих сфер позволить гарантировать устойчивую работу объектов критической информационной структуры, обеспечить стабильную работу цифровых сервисов, поощрить появление новых российских разработок, а также в целях «ускоренной замены» зарубежных решений, в том числе на оборонных предприятиях.
В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным. Он обосновал свое решение желанием защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях», утверждая, что США и Великобритания стремятся к расколу России на множество враждующих регионов. Президент также обвинил западные страны в «ядерном шантаже», отметив при этом, что российские военные обладают аналогичным вооружением. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заверил Путин. В рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. человек, уточнял глава Минобороны обороны Сергей Шойгу.