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Новосибирский губернатор призвал дать уникальным специалистам отсрочку

Новосибирский губернатор Травников призвал дать отсрочку уникальным специалистам
В случае мобилизации редких специалистов могут возникнуть «какие-либо негативные последствия», этого следует избежать с помощью отсрочки, сказал Травников. Минобороны говорило об отсрочке для специалистов из ИT, банков и СМИ
Андрей Травников
Андрей Травников (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Уникальные специалисты должны получить отсрочку от частичной мобилизации для поддержания работоспособности предприятий Новосибирской области, заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании. Его слова приводит телеграм-канал регионального правительства.

«Необходимо предоставлять им отсрочку для того, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий. Все необходимые механизмы и порядок действий принятия решений мы согласовали», — подчеркнул губернатор.

Причем, отметил Травников, речь идет не только о тех предприятиях, которые имеют право на бронирование сотрудников, но и «отдельных предприятиях, от которых зависит жизнедеятельность населенных пунктов или социально-экономическое развитие региона».

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Согласно сообщению Минобороны, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется ряду специалистов:

  • в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;
  • сотрудникам российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
  • работникам «системообразующих организаций в сфере информации и связи»;
  • тем, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

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В Минцифры отмечали, что отсрочка специалистам из этих сфер позволить гарантировать устойчивую работу объектов критической информационной структуры, обеспечить стабильную работу цифровых сервисов, поощрить появление новых российских разработок, а также в целях «ускоренной замены» зарубежных решений, в том числе на оборонных предприятиях.

Глава СПЧ пожаловался Шойгу на «палочный» подход к мобилизации
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Фото:Павел Львов / РИА Новости

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным. Он обосновал свое решение желанием защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях», утверждая, что США и Великобритания стремятся к расколу России на множество враждующих регионов. Президент также обвинил западные страны в «ядерном шантаже», отметив при этом, что российские военные обладают аналогичным вооружением. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заверил Путин. В рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. человек, уточнял глава Минобороны обороны Сергей Шойгу.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Новосибирск Новосибирская область мобилизация отсрочка
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