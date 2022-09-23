Минцифры разъяснило отсрочку для ИТ-специалистов и журналистов
Отсрочку на призыв по частичной мобилизации могут получить сотрудники ряда ИТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ, сообщило Минцифры.
Речь идет о сотрудниках, которые имеют «соответствующее высшее образование» и работают полный рабочий день.
Среди компаний, чьи сотрудники могут претендовать на отсрочку, Минцифры назвало:
- аккредитованные ИТ-компании, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечение, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении работы информационной инфраструктуры;
- операторов связи, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;
- зарегистрированные СМИ, радиовещатели, телевещатели, включенные в список системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.
О том, что сотрудники отдельных высокотехнологичных отраслей экономики получат отсрочку, ранее сообщило министерство обороны. Освобождать таких сотрудников от призыва будут на основе списков, которые работодатели передадут в Генштаб. При этом Минобороны, как и Минцифры, уточнило, что речь о специалистах, которые работают по специальности.
Как считают в Минцифры, отсрочка для таких сотрудников от частичной мобилизации позволит обеспечить устойчивую работу объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения, а также поощрить появление новых российских разработок, нужны «для ускоренной замены» используемых иностранных решений, в том числе на оборонных предприятиях.
Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, всего призвать планируется 300 тыс. резервистов — тех, кто служил, имеет боевой опыт или военно-учетную специальность.