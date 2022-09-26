Глава МИД Испании допустил выдачу виз россиянам, покинувшим страну

ЕС не выступает против русского народа и оставил возможность получения виз для тех, кто пытается уехать из России, сказал испанский министр

Хосе Мануэль Альбарес (Фото: Eduardo Briones / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россияне, которые пытаются покинуть свою страну, должны иметь возможность попасть в ЕС, заявил в интервью La Rason министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы ничего не имеем против русского народа, не говоря уже о тех людях, которые очень смело идут на это (выступают против политики российских властей. — РБК), рискуя тюремным заключением и даже своей жизнью. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена возможность сделать это», — сказал Альбарес.

Он отметил, что по этой причине в Европе не стали полностью отказываться от выдачи виз россиянам, чтобы их получали те, «кто имеет на это право».

В начале сентября Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Москвой, а граничащие с Россией Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд россиянам. Такое же решение собирается принять Финляндия — она заявила об этом после роста числа желающих пересечь финскую границу россиян на фоне объявления в стране частичной мобилизации.

Однако не все страны ЕС выступают резко против приема «бегущих» россиян. В частности, ФРГ сообщила, что открыта для россиян, желающих покинуть страну после объявления о частичной мобилизации.

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Заявления о необходимости принять покинувших Россию жителей и звучали на общеевропейском уровне. «Европейский союз [должен] принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических убеждений», — заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель. В Еврокомиссии обещали обсудить вопрос выдачи россиянам гуманитарных виз на фоне мобилизации.

Согласно российскому законодательству, после объявления мобилизации состоящие на воинском учете не могут покидать место жительства без разрешения военного комиссариата. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов говорил, что запрета на выезд юридически при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки. Юридически граждане с военным билетом, но без повестки могут выезжать за границу, добавил он.