Германия призвала оставить пути для желающих попасть в ЕС россиян
Германия открыта для приема россиян, желающих покинуть страну после объявления о частичной мобилизации. Для таких граждан необходимо оставить пути для проезда в Евросоюз, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт.
«Федеральное правительство открыто для приема россиян, желающих покинуть страну после частичной мобилизации», — сказал он, назвав «хорошим знаком» то, что «многие россияне не хотят участвовать» в спецоперации на Украине.
Хебестрайт отметил, что немецкие власти в настоящее время согласовывают с партнерами в ЕС действия для поэтапного приема таких людей.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Президент назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», пояснил он. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тыс. человек, или около 1% от мобилизационного резерва.
Спустя сутки министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готова принять бегущих от мобилизации россиян при определенных обстоятельствах. «Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии на основании политического преследования», — сказала она (цитата по Welt).
Министр юстиции Марко Бушман, в свою очередь, написал у себя в Twitter: «Очевидно, многие россияне покидают свою родину. Всем, кто любит либеральную демократию, рады в Германии».
В ответ на продолжающиеся военные действия на Украине Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Получать визы стало дольше, сложнее и дороже. Визовый сбор вырос с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличился с десяти до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней.
В то же время приграничные с Россией Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд для россиян даже с действующими шенгенскими визами.
Попасть в Евросоюз по-прежнему нельзя и авиатранспортом: с 17 февраля ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.