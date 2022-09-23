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В Финляндии приняли принципиальное решение об ограничении въезда россиян

После объявления частичной мобилизации в России финские власти анонсировали, что намерены ограничить въезд россиян в страну. Подробности этого решения еще не опубликованы
Фото: Sasu Makinen / Lehtikuva / Reuters
Фото: Sasu Makinen / Lehtikuva / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинистё и правительство страны приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда в Финляндию россиян и выдачи им виз. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Финляндии.

«В пятницу, 23 сентября, президент республики и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности правительства договорились о том, что правительство примет принципиальное решение относительно значительного ограничения въезда российских граждан и выдачи виз по причине серьезного ущерба международному положению Финляндии», — говорится в сообщении.

Пока не известно, с какой даты оно вступит в силу и какие ограничения оно предусматривает.

Финляндия подготовит полный запрет на въезд для россиян
Политика
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна готовится ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан. 

«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — пояснил Хаависто.

Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа. «Финляндия не хочет быть транзитной страной даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — резюмировал министр.

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Латвия отказалась выдавать визы уклонистам от мобилизации
Политика
Фото:Global Look Press

В тот же день министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации гражданам России по соображениям безопасности. «Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», — заявил он.

Глава латвийского МИДа указал, что страна будет консультироваться с союзниками и партнерами о совместных действиях после объявления мобилизации в России, а также обсудит дальнейшую поддержку Украины и дополнительные меры безопасности в регионе.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

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визы Финляндия въезд в Россию
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