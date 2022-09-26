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Польша перестала пускать россиян с шенгеном через аэропорты

Неделю назад вступил в силу запрет на въезд для россиян через наземные КПП, с понедельника им нельзя также въезжать через аэропорты и порты
Фото: Maciej Goclon / Fotonews / Global Look Press
Фото: Maciej Goclon / Fotonews / Global Look Press

В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска.

Соответствующий приказ 19 сентября подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. В документе говорилось, что он реализует совместные договоренности Польши, Эстонии, Латвии и Литвы от 7 сентября.

Согласно им, с 19 сентября и до особого распоряжения гражданам России запрещен въезд на территорию Польши через наземные пункты пропуска с деловыми, туристическими или культурными целями. С 26 сентября запрет вступает в силу для аэропортов и портов.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Отсрочка должна была дать перевозчикам время подготовиться к ограничениям. Как писала газета Rzeczpospolita, если перевозчик принимает на борт человека, которому запрещен въезд в Польшу, он будет обязан отвезти его обратно за свой счет.

Из введенных ограничений предусмотрены исключения. Под них попадают те, кто путешествует с гуманитарной целью, диссиденты, владельцы вида на жительство, участники перевозки товаров, члены дипломатических миссий.

Вместе с Польшей с 19 сентября въезд для россиян закрыли Эстония, Латвия и Литва. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объясняла ограничения необходимостью «охраны общественного порядка и безопасности». «Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — утверждала Каллас.

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Она подчеркивала, что поездка в страны ЕС — это привилегия, а не право человека. «В настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности», — поясняла она.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Польша шенгенские визы ЕС
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