Польша перестала пускать россиян с шенгеном через аэропорты
В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска.
Соответствующий приказ 19 сентября подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. В документе говорилось, что он реализует совместные договоренности Польши, Эстонии, Латвии и Литвы от 7 сентября.
Согласно им, с 19 сентября и до особого распоряжения гражданам России запрещен въезд на территорию Польши через наземные пункты пропуска с деловыми, туристическими или культурными целями. С 26 сентября запрет вступает в силу для аэропортов и портов.
Отсрочка должна была дать перевозчикам время подготовиться к ограничениям. Как писала газета Rzeczpospolita, если перевозчик принимает на борт человека, которому запрещен въезд в Польшу, он будет обязан отвезти его обратно за свой счет.
Из введенных ограничений предусмотрены исключения. Под них попадают те, кто путешествует с гуманитарной целью, диссиденты, владельцы вида на жительство, участники перевозки товаров, члены дипломатических миссий.
Вместе с Польшей с 19 сентября въезд для россиян закрыли Эстония, Латвия и Литва. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объясняла ограничения необходимостью «охраны общественного порядка и безопасности». «Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — утверждала Каллас.
Она подчеркивала, что поездка в страны ЕС — это привилегия, а не право человека. «В настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности», — поясняла она.