Глава Совета ЕС счел необходимым открыть границы для россиян-эмигрантов

Ранее об открытости к приему россиян, покидающих свою страну из-за объявления мобилизации, заявила Германия. При этом попасть в ЕС граждане России почти не могут: четыре из шести приграничных стран закрыли россиянам въезд

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Россияне, которые хотят уехать из России, должны иметь возможность попасть в Евросоюз, заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель в интервью Politico.

По мнению Мишеля, после объявления в стране частичной мобилизации ЕС должен проявить «открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля».

«Европейский союз [должен] принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических убеждений. Если в России люди находятся в опасности из-за своих политических убеждений, потому что они не следуют этому безумному решению Кремля начать эту [спецоперацию] на Украине, мы должны принять это во внимание», — считает Мишель.

Он указал, что готов начать консультации в ЕС, чтобы найти решение по данному вопросу. Как указывает Politico, слова Мишеля прозвучали в канун заседания послов ЕС в рамках Комплексного реагирования ЕС на политический кризис (IPCR), где экстренно принимаются решения на фоне кризиса.

В начале сентября Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, что привело к росту визового сбора более чем в два раза, увеличению времени оформления виз, необходимости предоставления дополнительных документов. Кроме того, большинство стран ЕС, граничащих с Россией, — Эстония, Латвия, Литва и Польша — с 19 сентября запретили въезд россиянам.

Финляндия уже после начала частичной мобилизации в России также сообщила о намерении закрыть границу. Местная таможня указывала, что 21–22 сентября (мобилизацию объявили 21 сентября) число россиян, пересекших финскую границу, в среднем за день выросло в 1,5 раза.

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Если это решение вступит в силу, то останется открыта только граница с Норвегией. Единственный погранпереход расположен в Мурманской области. Прямые авиарейсы в Европу были отменены еще в начале спецоперации из-за закрытия воздушного пространства.

Не все страны ЕС выступили против приема россиян. Так, Германия заявила, что открыта для россиян, желающих покинуть страну после объявления о частичной мобилизации. Берлин уточнил, что работает над согласованием с партнерами в ЕС действий для поэтапного приема таких людей. Сообщалось, что Еврокомиссия обсудит вопрос выдачи россиянам гуманитарных виз на фоне мобилизации.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов говорил , что запрета на выезд юридически при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки. Юридически граждане с военным билетом, но без повестки могут выезжать за границу, добавил он.





