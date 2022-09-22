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ЕК обсудит выдачу гуманитарных виз для россиян на фоне мобилизации

ЕК обсудит выдачу гуманитарных виз для россиян на фоне частичной мобилизации
При выдаче виз нужно учитывать и геополитическую ситуацию, и все заявки на гуманитарные визы должны рассматриваться в индивидуальном порядке, заявили в ЕК
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Еврокомиссия после объявления частичной мобилизации в России решила обсудить со странами ЕС вопрос о выдаче россиянам виз по гуманитарным соображениям, сообщила на брифинге представитель ЕК Анита Хипер.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В связи с этим Хипер спросили, будет ли Евросоюз пересматривать введенные визовые ограничения после решения российских властей объявить частичную мобилизацию.

«Ситуация беспрецедентная, принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию. Мы в контакте со странами ЕС оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу», — ответила представитель ЕК (цитата по «РИА Новости»).

Хипер также сообщила, что все заявки на гуманитарные визы должны рассматриваться в индивидуальном порядке. В то же время она напомнила, что Шенгенский кодекс предусматривает отказ во въезде по соображениям безопасности.

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Фото:Global Look Press

В ответ на продолжающиеся военные действия на Украине Евросоюз с 12 сентября приостановил работу упрощенного визового режима с Россией. Получать визы стало дольше, сложнее и дороже. Визовый сбор вырос с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличился с десяти до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней. Были ужесточены правила получения многократных виз, а заявителям придется подавать больше документов.

В МИД России, комментируя визовые ограничения, отметили, что ЕС «самоизолируется от России» и от всего остального мира, «осложняя деловые и личные связи между народами».

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