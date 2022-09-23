Финская таможня зафиксировала резкий рост числа въехавших россиян

Финская таможня: за 21 и 22 сентября в страну въехали как минимум 15832 россиянина

Количество россиян, выехавших в Финляндию через три сухопутных пограничных пункта пропуска, 21 и 22 сентября выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями

Фото: Essi Lehto / Reuters

За последние два дня через три пропускных пункта на границе с Финляндией прошли как минимум 15832 россиянина (7 070 за 21 сентября и 8 762 за 22-е). Об этом говорится в сообщении Пограничного округа Юго-Восточной Финляндии, поступившем в РБК.

Количество россиян, которые пересекли границу за день, в среднем увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущими днями (5 436 человек 14 сентября, 5 728 — 15 сентября, 5 435 — 19 сентября, 5 701 — 20 сентября).

При этом рост в основном произошел за счет тех, кто выезжал в Финляндию: их количество выросло более чем в два раза, тогда как число россиян, которые пересекли границу со стороны Финляндии в эти дни осталось примерно на том же уровне.

Данные приведены по трем пограничным пунктам со стороны Финляндии — «Иматра», «Нияма» и «Ваалиамаа» (Светогорск, Торфяновка, Брусничное — с российской стороны соответственно). Всего на границе России и Финляндии 8 автомобильных и 1 железнодорожный пункт пропуска.

Количество россиян, въехавших в Финляндию через три пункта пропуска:

14 сентября — 2794;

15 сентября — 2874;

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19 сентября — 2804;

20 сентября — 3099;

21 сентября — 4443;

22 сентября — 5959;

В Пограничном округе Юго-Восточной Финляндии также сообщили, что до пункта пропуска «Нуямаа» (с российской стороны — международный автомобильный пункт пропуска «Брусничное») образовалась автомобильная пробка образовалась.

«Есть очередь до пограничной станции «Нуямаа». Последние несколько недель таких очередей не наблюдалось, но ситуация не стала более загруженной, чем до пандемии. Загруженность больше, чем на прошлой неделе, но не слишком высокая», — уточнили в пограничной охране Финляндии.

В Финляндии приняли принципиальное решение об ограничении въезда россиян Политика

23 сентября власти Финляндии сообщили, что президент Саули Ниинистё и правительство страны приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда в Финляндию россиян и выдачи им виз.

«В пятницу, 23 сентября, президент республики и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности правительства договорились о том, что правительство примет принципиальное решение относительно значительного ограничения въезда российских граждан и выдачи виз по причине серьезного ущерба международному положению Финляндии», — сообщила канцелярия премьера Финляндии.

Пока не известно, с какой даты оно вступит в силу и какие ограничения оно предусматривает.