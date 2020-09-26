Байден назвал Лукашенко диктатором и упрекнул Трампа в молчании

Кандидат в президенты США от демократов раскритиковал своего соперника за отсутствие комментариев по событиям в Белоруссии, высказался в поддержку протестующих и заявил о необходимости провести в республике новые выборы

Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот не отреагировал на ситуацию в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протесты против результатов президентских выборов. Заявление политика приводит Reuters.

«Президент Трамп отказывается высказаться против действий [белорусского лидера Александра] Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению», — заявил Байден, назвав президента Белоруссии диктатором.

По словам Байдена, глава Белоруссии «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа». Эти действия — признак слабости, считает он.

Церемонию инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября в закрытом режиме, кандидат от демократов счел фиктивной. Байден добавил, что поддерживает мирные акции протеста в республике и считает необходимым провести новые выборы. Он также потребовал от властей Белоруссии освободить задержанных лидеров оппозиции, которых назвал политзаключенными.