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Протесты в Белоруссии ,  
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Байден назвал Лукашенко диктатором и упрекнул Трампа в молчании

Кандидат в президенты США от демократов раскритиковал своего соперника за отсутствие комментариев по событиям в Белоруссии, высказался в поддержку протестующих и заявил о необходимости провести в республике новые выборы
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот не отреагировал на ситуацию в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протесты против результатов президентских выборов. Заявление политика приводит Reuters.

«Президент Трамп отказывается высказаться против действий [белорусского лидера Александра] Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению», — заявил Байден, назвав президента Белоруссии диктатором.

Reuters узнал о санкциях США, Канады и Великобритании против Белоруссии
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Фото:Tut.By / Reuters

По словам Байдена, глава Белоруссии «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа». Эти действия — признак слабости, считает он.

Церемонию инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября в закрытом режиме, кандидат от демократов счел фиктивной. Байден добавил, что поддерживает мирные акции протеста в республике и считает необходимым провести новые выборы. Он также потребовал от властей Белоруссии освободить задержанных лидеров оппозиции, которых назвал политзаключенными.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Байден пообещал, что в случае избрания президентом он будет «защищать демократические ценности и стоять на стороне тех, кто их разделяет». Какие именно действия его администрация примет в отношении Белоруссии, кандидат не уточнил.

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Ранее на этой неделе Госдепартамент США заявил, что не считает выборы 9 августа в Белоруссии свободными и честными, а Лукашенко — законно избранным президентом. «Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность», — считают в Госдепе. Инаугурацию белорусского президента не признали и другие государства, в том числе Украина, Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, Канада, Великобритания и другие. В ЕС заявили, что ни сама процедура, ни новый срок Лукашенко не имеют достаточной легитимности.

США и Украина не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
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Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США, Канада и Великобритания намерены ввести санкции против граждан Белоруссии за фальсификацию выборов и насилие по отношению к мирным демонстрантам.

Сам Лукашенко назвал инаугурацию «днем убедительной и судьбоносной победы». Белорусский президент неоднократно утверждал, что протесты в стране управляются из-за рубежа и их спланировали США. О том, что Соединенные Штаты взяли под «плотную опеку» оппозиционных активистов, в том числе экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, заявил и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование белорусских антиправительственных сил после начала протестов в стране.

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден Дональд Трамп Александр Лукашенко
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