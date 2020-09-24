Reuters узнал о санкциях США, Канады и Великобритании против Белоруссии

Уже на этой неделе о санкциях против Белоруссии могут объявить США, Канада и Великобритания. Ранее планировались совместные санкции с ЕС, но действия Евросоюза заблокировал Кипр

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Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против граждан Белоруссии за фальсификацию выборов 9 августа и насилие по отношению к мирным участникам акций протеста, которые начались после голосования. Об этом со ссылкой на шесть источников сообщает агентство Reuters.

При этом четыре источника агентства рассказали, что о санкциях может быть объявлено уже в эту пятницу, 25 сентября. В то же время собеседники агентства предупредили, что объявление может быть отложено из-за сложностей, связанных с согласованием позиций и координацией действий между странами.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент 18 сентября заявил, что США и Европейский союз объявят о введении новых санкций против Белоруссии в течение следующей недели, то есть до 27 сентября. Кент сообщил, что активно консультируется по этой проблеме со своими европейскими коллегами. «Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление», — указал он тогда.

Однако страны Евросоюза не смогли договориться о совместных действиях, против выступил Кипр. Никосия настаивает, чтобы ЕС ввел ограничительные меры и в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья. «Наша реакция [Евросоюза] на любое нарушение наших основных ценностей и принципов не может быть индивидуальной. Она должна быть последовательной», — заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидес.



Действия Кипра осудил министр иностранных дел Латвии Эдгар Линкевич, по словам которого Кипр «посылает неверный сигнал белорусам, обществу и всему миру». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза не приняли решение о введении санкций в отношении Белоруссии, поскольку не было достигнуто согласия всех государств. «Одна страна не присоединилась к консенсусу», — пояснил он на пресс-конференции.