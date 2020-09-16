Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

Сергей Нарышкин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

США взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

По его словам, после начала массовых протестов в республике, Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование белорусских антиправительственных сил.

Материал дополняется