Протесты в Белоруссии , 16 сен, 14:15
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Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США
Сергей Нарышкин
США взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
По его словам, после начала массовых протестов в республике, Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование белорусских антиправительственных сил.
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