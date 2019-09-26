Лукашенко заявил об отсутствии у Путина цели сохранить власть любой ценой

Белорусский лидер сказал, что Путин не хочет продлить свои полномочия за счет присоединения республики к России, и отметил, что вокруг интеграции двух государств много досужих неправильных разговоров

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

У президента России Владимира Путина нет цели сохранить за собой власть любой ценой. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами в Минске, передает БелТА.

Он также призвал «отбросить рассуждения» о желании Путина продлить полномочия за счет присоединения Белоруссии к России.

По мнению Лукашенко, вокруг интеграции России и Белоруссии «слишком много досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров». «Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное независимое государство. Не меньше, чем Украина», — заявил он.

Президент, однако, признал, что на Белоруссию влияют другие государства, в том числе Россия, поскольку «мир взаимозависимый».