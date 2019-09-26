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Политика ,  
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Лукашенко заявил об отсутствии у Путина цели сохранить власть любой ценой
Белорусский лидер сказал, что Путин не хочет продлить свои полномочия за счет присоединения республики к России, и отметил, что вокруг интеграции двух государств много досужих неправильных разговоров
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

У президента России Владимира Путина нет цели сохранить за собой власть любой ценой. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами в Минске, передает БелТА.

Он также призвал «отбросить рассуждения» о желании Путина продлить полномочия за счет присоединения Белоруссии к России.

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По мнению Лукашенко, вокруг интеграции России и Белоруссии «слишком много досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров». «Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное независимое государство. Не меньше, чем Украина», — заявил он.

Президент, однако, признал, что на Белоруссию влияют другие государства, в том числе Россия, поскольку «мир взаимозависимый».

В основе интеграции России и Белоруссии лежит подписанный в 1999 году Договор о создании союзного государства. Этот вопрос начал обсуждаться весной текущего года, когда Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, отметив, что у Москвы нет намерений поглотить республику. Он, впрочем, уточнил, что если вынести на референдум вопрос о включении Белоруссии в состав России, то большинство ее граждан проголосуют против.

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Bloomberg позднее написал, что Путин может возглавить объединенное государство, чтобы остаться у власти как можно дольше. Пресс-секретарь Путина назвал материал агентства «вольными упражнениями» и отметил, что данный в статье сценарий не имеет никакого отношения к тому, что обсуждают в Кремле.

Сам Путин в июле заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих сторон пути развития интеграции. Лукашенко в начале августа поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению сотрудничества. В сентябре кабмин республики подготовил проект программы интеграции.

По данным «Коммерсанта», в начале месяца премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали проект программы действий двух стран о реализации положений договора о создании Союзного государства. Он предусматривает объединение налоговых и платежных систем, а также таможенной и энергетической политики.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
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