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Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.

Темой совещания было развитие отношений с Россией. По словам Румаса, Лукашенко дал правительству подробную информацию о состоявшихся в Санкт-Петербурге переговорах с Владимиром Путиным.

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Премьер-министр отметил, что все первоначальные сроки должны выдерживаться. «Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», — сказал Сергей Румас.

Премьер напомнил, что странам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий, после этого начнется разработка «дорожных карт» по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств.

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Поездка Путина и Лукашенко на остров Валаам. Фоторепортаж

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции в рамках союзного договора.

Тогда же Лукашенко предложил к 8 декабря снять все проблемные вопросы по интеграции. Он добавил, что президенты «выполнили свою миссию, сыграли свою роль», сейчас вопросы прорабатывают правительства.

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Теги: Белоруссия, интеграция, Александр Лукашенко
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