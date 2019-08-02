Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.

Темой совещания было развитие отношений с Россией. По словам Румаса, Лукашенко дал правительству подробную информацию о состоявшихся в Санкт-Петербурге переговорах с Владимиром Путиным.

Премьер-министр отметил, что все первоначальные сроки должны выдерживаться. «Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», — сказал Сергей Румас.

Премьер напомнил, что странам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий, после этого начнется разработка «дорожных карт» по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств.