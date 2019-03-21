Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти

Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти

По словам собеседников агентства Bloomberg, один из них предполагает объединение России с Белоруссией

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.

Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков.

Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин сказал агентству, что в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас происходит в Казахстане.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

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