Политика , 10:20
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Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти
По словам собеседников агентства Bloomberg, один из них предполагает объединение России с Белоруссией
Владимир Путин
В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков.
Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин сказал агентству, что в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас происходит в Казахстане.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
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