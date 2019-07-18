Путин предложил Лукашенко выбрать приемлемые пути развития интеграции

Россия и Белоруссия выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции в рамках союзного договора. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РБК.

«В этом году у нас юбилей, в декабре, поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции», — сказал Путин.

Российский президент также добавил, что собирается «потом еще в региональном масштабе поговорить с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством».

По словам Путина, Белоруссия — близкий стратегический партнер и союзник России, и стороны работают по всем направлениям: в сфере безопасности, военного дела, обороны, экономики. «Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — сказал российский лидер.