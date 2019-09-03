Проект по интеграции с Россией передали Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 67,00 +0,21 EUR Бирж. 73,46 +0,21 Brent 57,73 -1,40% USD Нал. 67,45 66,57 EUR Нал. 73,88 73,04 USD ЦБ 66,91 +0,28 EUR ЦБ 73,20 +0,03 EUR/USD 1,0969 +0,0002 BTC/USD Бирж. 10 578,05 +190,05 IMOEX 2 772,55 -0,02% RTSI 1 303,49 -0,44% DJIA 26 066,99 -1,27% Nasdaq 7 899,17 -0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽649,5 (+1,17%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,54%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+19%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,17%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,54%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+19%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 66,91 (+0,28) Quote, 12:18
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 73,2 (+0,03) Quote, 12:18
Правительство поручило разработать льготные кредиты для шельфа Бизнес, 17:54 Фармкомпанию Stada решили покинуть сразу два топ-менеджера Бизнес, 17:45 Медведчук оценил поправки в Конституцию Украины Политика, 17:44 Фигуранту «дела 27 июля» Жукову предъявили новое обвинение Общество, 17:37 Познер назвал советского человека «своего рода уродом» Общество, 17:31 «Уральские авиалинии» сообщили о будущем разрезанного на поле лайнера Общество, 17:23 Пассажир опубликовал видео с места столкновения самолетов в Шереметьево Общество, 17:14 Трансферы на €900 млн. Список самых дорогих переходов лета в мире Спорт, 17:13 BuzzFeed назвал переговорщиков с итальянскими правыми о деньгах из России Политика, 17:11 Рост на глазах: как запустить стартап в области компьютерного зрения Pro, 17:03 Все дело в цикличности: когда Bitcoin будет стоить $11,5 тыс. Крипто, 17:01 Почему курс евро упал до двухлетнего минимума Quote, 16:58 Премьер-министр Индии рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным Политика, 16:54 В Шереметьево столкнулись два самолета Общество, 16:53
Политика ,  
0 
Проект по интеграции с Россией передали Лукашенко
Вопрос об интеграции в рамках Союзного государства активно обсуждается с марта. В начале августа президент Белоруссии поручил правительству ускорить согласование с Москвой программы по интеграции.
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосеев / Reuters)

Подготовленный в правительстве Белоруссии проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Александру Лукашенко. Об этом РБК заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

В основе интеграции стран лежит Договор о создании Союзного государства, который был подписан в 1999 году. В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия.

Политика
Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии

В конце августа премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пообещал опубликовать проект программы интеграции с Россией. По его словам, это необходимо для того, чтобы снять опасения по поводу суверенитета страны. Румас отметил, что к 1 ноября государственные органы должны составить 28 «дорожных карт» по различным секторам экономики.

Вопрос об интеграции в рамках Союзного государства начал активно обсуждаться с марта. Тогда Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, отметив, что у Москвы нет планов поглотить соседнюю республику. В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что Союзное государство может возглавить Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию «вольными упражнениями» и отметил, что она не имеет отношения к тому, что действительно обсуждается.

Авторы: Константин Ткаченко, Полина Химшиашвили
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, интеграция
Материалы по теме
В Белоруссии назвали условия обнародования программы интеграции с Россией
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter