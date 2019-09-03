Проект по интеграции с Россией передали Лукашенко

Вопрос об интеграции в рамках Союзного государства активно обсуждается с марта. В начале августа президент Белоруссии поручил правительству ускорить согласование с Москвой программы по интеграции.

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосеев / Reuters)

Подготовленный в правительстве Белоруссии проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Александру Лукашенко. Об этом РБК заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

В основе интеграции стран лежит Договор о создании Союзного государства, который был подписан в 1999 году. В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия.

В конце августа премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пообещал опубликовать проект программы интеграции с Россией. По его словам, это необходимо для того, чтобы снять опасения по поводу суверенитета страны. Румас отметил, что к 1 ноября государственные органы должны составить 28 «дорожных карт» по различным секторам экономики.

Вопрос об интеграции в рамках Союзного государства начал активно обсуждаться с марта. Тогда Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, отметив, что у Москвы нет планов поглотить соседнюю республику. В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что Союзное государство может возглавить Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию «вольными упражнениями» и отметил, что она не имеет отношения к тому, что действительно обсуждается.