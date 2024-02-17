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Сын Кадырова Ахмат стал чеченским министром и получил орден Кадырова

Сын Кадырова Ахмат стал министром и получил орден Кадырова
18-летний Ахмат Кадыров стал министром по делам молодежи Чечни и получил высшую награду республики — орден Кадырова, сообщил спикер парламента региона Даудов. До этого он занимал пост замминистра по спорту и молодежной политике
Магомед Даудов и&nbsp;Ахмат Кадыров
Магомед Даудов и Ахмат Кадыров (Фото: MDaudov_95 / Telegram)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат Кадыров занял должность министра республики по делам молодежи, а также получил высшую республиканскую награду — орден Кадырова, сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов в телеграм-канале.

«Поздравляю <...> министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых», — написал он.

Даудов отметил, что до этого Кадыров-младший занимал посты председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне, а также первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

На последнюю должность его назначили в ноябре прошлого года.

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В ноябре 2023-го Ахмат Кадыров и его братья, Адам и Эли, получили высшие ордена парламента Чечни. Должности в руководстве региона занимают и другие дети главы республики: его дочь Хадижат Кадырова в феврале стала первым замглавы администрации Чечни, а другая дочь, Айшат, с 2021 года занимает пост министра культуры.

16-летний Адам Кадыров в прошлом году после избиения в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде Никиты Журавеля, который, по данным СК, получил за это 10 тыс. руб. от украинских спецслужб, был награжден рядом наград мусульманских регионов России, а также удостоен звания «Герой Чечни». Его поступок поддержали как отец, так и другие высокопоставленные чеченские политики.

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В ноябре Адама Кадырова назначили курировать батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны России.

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Ахмат Кадыров Рамзан Кадыров Магомед Даудов орден Чечня
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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