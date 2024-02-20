Обвиненному в сожжении Корана Журавелю потребовали дать 3,5 года тюрьмы

Никита Журавель (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Для обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля прокурор запросил наказание в три с половиной года лишения свободы, передает «РИА Новости».

Журавель сейчас находится в Чечне, хотя свой поступок совершил в Волгоградской области. СК объяснял, что его дело передали в Чечню в том числе из-за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

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