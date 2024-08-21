Адам Кадыров опубликовал фото с Путиным

Владимир Путин и Адам Кадыров (Фото: dustum / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам опубликовал фотографию с президентом Владимиром Путиным в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

На снимке Кадыров-младший и Путин стоят у трапа самолета. На следующем фото — несколько сыновей главы Чечни вместе с президентом.

В августе 2023 года 16-летний Кадыров избил жителя Волгограда Никиту Журавеля в СИЗО Грозного. Журавель находился там во время следствия по делу о сожжении Корана. Ролик с избиением показал Рамзан Кадыров, он похвалил сына.

После произошедшего Кадыров получил несколько орденов, звание Героя Чечни и стал начальником отдела безопасности своего отца. Журавеля приговорили к трем с половиной годам заключения.

20 августа Путин приехал в Чечню впервые с 2011 года. Президент посетил могилу первого главы Чечни Ахмата Кадырова, назвав его своим другом. До этого Путин приехал в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где встретился с «Матерями Беслана» в преддверии 20-летней годовщины теракта в бесланской школе.