Адама Кадырова назначили на «важную должность» в службе безопасности отца

Адам Кадыров, который избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, получил должность в службе безопасности Рамзана Кадырова. Он сам в прошлом возглавлял эту же службу при своем отце Ахмате Кадырове

Адам Делимханов и Адам Кадыров (Фото: adelimkhanov_95 / Telegram)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца, сообщили в телеграм-каналах министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

«От всей души поздравляю моего дорогого брата Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР», — написал Дудаев.

По его словам, Кадыров-младший показал себя «как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию», также он несколько раз был в зоне военной операции.

Рамзан Кадыров возглавлял службу безопасности своего отца Ахмата Кадырова с 2003 года. Кадыров-старший погиб в мае 2004 года при теракте в Грозном.

Делимханов написал, что назначение «дорогого племянника» на эту должность закономерно. По его словам, подросток (ему 15) «проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте».

В августе стало известно, что Адам Кадыров в грозненском СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Молодой человек сжег священную книгу в мае недалеко от соборной мечети в Волгограде. По данным Следственного комитета, такое задание Журавель получил от спецслужб Украины, ему заплатили 10 тыс. руб. Кроме того, волгоградец снимал для украинских спецслужб военные объекты.



Против него завели дело по ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), его передали в Чечню на фоне «обращений жителей» республики. Журавеля доставили в Грозный.



Кадыров дважды показывал кадры избиения, одно из видео он сопроводил подписью «герой всех мусульман». Его сын в начале октября получил звание Героя Чечни, позднее его наградили орден «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане — и высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР».

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев после публикации Кадыровым записи избиения Журавеля говорил, что считает сожжение Корана серьезным преступлением, но при этом призвал соблюдать правила содержания подозреваемых под стражей. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что есть достаточно оснований, чтобы возбудить дело из-за избиения Журавеля.