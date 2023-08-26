Второе после прекращения зерновой сделки судно вышло из Одессы

Балкер Primus стал вторым грузовым судном, которое вышло из порта Одессы после завершения зерновой сделки. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte, который в середине августа успешно добрался до Стамбула

Фото: Юлий Зозуля / Агентство Keystone Press / Global Look Press

Балкер (судно для перевозок грузов насыпью) Primus, который ходит под флагом Либерии, 26 августа вышел из порта Одессы и направился в сторону болгарской Варны, следует из данных сервиса MarineTraffic, отслеживающего движение судов. Таким образом Primus стал вторым кораблем, который вышел из порта Одессы после окончания действия зерновой сделки.

Согласно информации MarineTraffic, судно должно прибыть в Варну завтра, 27 августа. Издание «Страна» отмечает, что судно прибыло в Одессу из Греции и находилось там с 20 февраля 2022 года.

В июле Россия отказалась продлевать зерновую сделку, в результате чего ее действие было прекращено. Первое после этого судно вышло из порта Одессы 16 августа. Речь идет о контейнеревозе Joseph Schulte под флагом Гонконга с более чем 30 тыс. т груза. К 18 августа оно достигло Босфора, а позднее встало на якорь в Стамбуле.

Соглашение о вывозе зерна из черноморских портов было заключено по отдельности Россией и Украиной с Турцией и ООН в июле 2022 года. Сделка неоднократно продлевалась, но Москва в итоге вышла из соглашения, заявив, что обязательства по содействию российскому экспорту не выполняются.

Президент Владимир Путин допускал возвращение России к участию в зерновой сделке. Для этого Москва выдвинула требования о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, а также о разблокировке активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

После выхода России из зерновой сделки Украина заявила о готовности участвовать в ней без Москвы и предложила Международной морской ассоциации собственный маршрут в сторону Босфора. Минобороны России предупреждало, что будет считать потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые направляются в украинские порты. В Кремле при этом заявляли, что при заключении новых соглашений между Анкарой и Киевом по вывозу зерна без участия Москвы им следует учитывать риски безопасности.