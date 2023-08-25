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Турция увидела риски в альтернативах зерновой сделке

Глава МИД Турции Фидан увидел риски в альтернативах зерновой сделке
Сюжет
Военная операция на Украине
Анкара продолжает усилия по возрождению Черноморской инициативы и продолжит диалог «со всеми сторонами на всех уровнях», заявил глава МИДа Хакан Фидан в Киеве
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Альтернативные пути экспорта украинской сельхозпродукции после приостановки зерновой сделки несут в себе риски, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы знаем, что сейчас ищутся альтернативные пути экспорта зерна. Однако мы также видим, что эти пути не могут быть альтернативой первоначальной инициативе и несут в себе риски», — сказал министр (цитата по TRT Haber).

По его словам, Анкара продолжает усилия по возрождению Черноморской инициативы и продолжит диалог «со всеми сторонами на всех уровнях».

Зерновая сделка была заключена по отдельности Россией и Украиной с ООН и Турцией в июле 2022 года для вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

Соглашение неоднократно продлевалось, но в середине июля Россия решила приостановить свое участие. Москва объясняла это невыполнением обязательств по содействию российскому экспорту.

После отказа от продления зерновой сделки российская сторона предупредила, что будет считать все суда, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых следуют суда, — вовлеченными в конфликт на стороне Украины. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Киев объявил об аналогичных шагах в отношении судов, идущих в российские порты.

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Позднее Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в порты Черноморск, Одесса и Южный и обратно. При этом в Киеве предупредили, что не могут гарантировать их безопасность маршрутов. Из порта Одессы вышел первый контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга (судно находилось в одесском порту с 23 февраля прошлого года), он уже прибыл в Стамбул.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США изучают альтернативные варианты экспорта украинского зерна и защиты сухогрузов. По данным издания, Вашингтон ведет переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами. К октябрю Киев должен наладить экспорт 4 млн т зерна в месяц по Дунаю, большая часть будет перевозиться по реке и Черному морю в румынские порты, а затем в другие страны, указывала газета.

В августе в разговоре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Киева «в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия». Загреб подтвердил, что сможет предоставить свои порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Альтернативные маршруты зернового коридора украинский лидер обсуждал также с премьером Болгарии Николаем Денковым.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены все российские условия. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений и другие.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
Зерновая сделка Турция Россия
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