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Кремль предложил не забывать об использовании зерновых коридоров ВСУ

Дмитрий Песков: Украина использовала зерновые коридоры для боевых целей
Киев использовал зерновые коридоры из украинских портов в боевых целях, напомнил Дмитрий Песков. По его словам, Анкаре и Киеву стоит помнить о рисках безопасности при заключении каких-либо соглашений по зерну

Вывоз зерна с Украины осуществлялся через зону, которая приближена к зоне военных действий, при оформлении каких-либо новых договоренностей между Киевом и Анкарой должны учитываться эти риски. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если будет что-то оформляться без России, риски [безопасности] должны учитываться. Даже если взять зону осуществления сделки — ни для кого не секрет, что эта зона используется Киевом в боевых целях. Это нельзя забывать», — сказал Песков.

На вопрос о наличии данных, говорящих об использовании зернового коридора для удара по Крымскому мосту, пресс-секретарь президента отказался «говорить что-то конкретное», но отметил, что, по данным российских военных, Украина использует эти коридоры в боевых целях.

Зерновая сделка, которую Россия и Украина по отдельности заключили с ООН и Турцией, предполагала создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. Вторая часть соглашения — между Москвой и ООН — предусматривала снятие препятствий для экспорта российской продукции, а также удобрений. Москва неоднократно заявляла, что эта часть не была исполнена.

В середине июля ООН подтвердила, что за время действия инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями.

Срок действия соглашения истек 17 июля, Москва объявила, что продлевать ее не будет, но может вернуться к ней в будущем. Киев заявил, что готов использовать зерновой коридор и без участия Москвы.

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«Россия выполняла свои обязательства, несмотря на то что условия в ее отношении не были реализованы. Бессовестной в этом случае стоит назвать позицию европейских государств», — сказал Песков. По его словам, Кремль ценит позицию генсека ООН Антониу Гутерриша, который пытался убедить европейские страны выполнить взятые на себя обязательства, но этого не произошло.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о будущем соглашения. Отвечая на вопрос, были ли после этого контакты между президентами Турции и России, Песков ответил, что пока таких контактов не было.

Пресс-секретарь президента также подтвердил, что Россия все еще готова поставлять зерно беднейшим странам безвозмездно.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Песков Зерновая сделка Украина
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