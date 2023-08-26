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Guardian узнала о подготовке Западом и Киевом новой стратегии на 2024 год

The Guardian: Залужный обсудил с военными США и Британии стратегию на 2024 год
Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный встретился с западными коллегами для обсуждения перезагрузки стратегии Украины из-за неудачного контрнаступления, планов на зиму и 2024 год. О провале контрнаступления заявляла Москва, Киев и Запад признают проблемы
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в середине августа встретился в «секретном месте» на украинско-польской границе с высокопоставленными военными США и Великобритании, чтобы обсудить перезагрузку военной стратегии Украины и планы на 2024 год, пишет The Guardian.

Издание называет переговоры «необычными»: Залужный повез свою команду на «военный совет», который состоялся почти в 500 км от Киева.

Целью пятичасовой дискуссии была попытка помочь «перезагрузить» военную стратегию Украины, а именно решить, что делать в свете прекращения прогресса украинского контрнаступления, пишет издание. Кроме того, на повестке стоял вопрос о планах боевых действий предстоящей зимой и в 2024 году.

Газета называет особо примечательным тот факт, что на встрече был не только главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, но и адмирал, начальник штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин, которого в настоящее время и в Вашингтоне, и в Киеве признают, по утверждению издания, как все более важного игрока в вопросе поддержки Украины.

О встрече с Каволи и Залужным Радакин сообщал 18 августа. В своем аккаунте в X (бывший Twitter) адмирал тоже говорил, что встреча с главкомом ВСУ и его командой продолжалась пять часов.

Украинское контрнаступление продолжается с начала лета. Киев признавал, что оно идет «очень сложно». На этом фоне в Совете национальной безопасности и обороны страны не исключают дополнительный призыв в ВСУ.

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Минобороны России неоднократно заявляло о пресечении атак со стороны Украины, в середине июля президент Владимир Путин выразил мнение, что украинское контрнаступление «провалилось».

The Wall Street Journal и The New York Times писали о спорах США и Украины по поводу военной стратегии Киева. По данным источников этих изданий, американская сторона советует ВСУ сконцентрировать свои усилия на юге, считая украинские силы в настоящее время слишком рассредоточенными в разных районах.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине США Великобритания контрнаступление
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