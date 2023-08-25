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Провал контрнаступления украинской армии очевиден, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на круглом столе к 80-летию победы в Курской битве, передает ТАСС. Нарышкин также является председателем Российского исторического общества.

Он сравнил украинское руководство и их западных партнеров с немецкими генералами, которые обвиняли в провале контрнаступления «то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».

Он отметил, что российские бойцы и командиры «не покладая рук» уничтожают военную технику противника, подобно участникам Курской битвы. По словам Нарышкина, победа в битве «проложила путь к окончательному освобождению Донбасса и последующему изгнанию гитлеровских захватчиков с территории Советского Союза».

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. С 12 июля началось контрнаступление советских войск, которое привело к освобождению Орла, Белгорода, а затем и Харькова.

В поселке Поныри 23 августа открылся мемориал «Курская битва», посвященный 80-летнему юбилею победы советских войск. На празднование приехал президент России Владимир Путин. Он поздравил собравшихся и вручил государственные награды участникам военной операции на Украине.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. Российские военные ожидали попытки ударов на запорожском направлении. Западные страны и Киев признавали, что контрнаступление идет медленно. Зеленский объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и очень укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве попыток украинского наступления и больших потерях Киева. О потерях российской стороны за это же время в ведомстве не сообщали.