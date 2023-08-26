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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве семи атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: военные отбили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении
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Военная операция на Украине

Российские военные отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает «РИА Новости».

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Украинская сторона, по его словам, потеряла на краснолиманском направлении порядка 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронированную машину и два пикапа. Кроме того, барражирующим боеприпасом «Ланцет» удалось поразить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10», сказал Савчук.

Также военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» и украинский 120-миллиметровый миномет, заключил он.

Как сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин, на купянском направлении российские штурмовые подразделения отразили пять атак противника. Кроме того, военные овладели тремя опорными пунктами, уничтожив около 40 украинсих военнослужащих, добавил Якимкин. Также за сутки украинская сторона потеряла три гаубицы М777, два минометных расчета и один пикап, сообщил он.

Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских подразделений на различных направлениях. Накануне ведомство заявило об отражении атаки ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев, по оценке ведомства, потерял на краснолиманском направлении до 80 военных, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

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За сутки на купянском направлении военные отразили три атаки ВСУ близ населенных пунктов Синьковка и Сергеевка в Харьковской области и ЛНР. Украинская сторона потеряла до 50 военных, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубицу Д-20, говорилось в ежедневной сводке.

Минобороны сообщило о срыве семи атак ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны сообщило о срыве семи атак ВСУ на краснолиманском направлении

Теги
Минобороны ВСУ Украина
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