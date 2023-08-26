Секретарь СНБО Украины допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ

Военные обращаются к властям Украины с просьбой о проведении дополнительной мобилизации, поэтому в стране может начаться дополнительный призыв граждан в Вооруженные силы (ВСУ). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

Данилов напомнил, что мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Изменений в этом процессе, по его словам, не ожидается. «У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась <...> мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шумиху не надо поднимать, потому что все идет по плану», — сказал секретарь СНБО.

При этом Данилов не исключил возможность дополнительного призыва. «Военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале мобилизации в стране 24 февраля 2022 года, в день начала российской спецоперации. Тогда же глава государства ввел на Украине военное положение. С тех пор оно не раз продлевалось. 17 августа Зеленский продлил действие режима и мобилизацию до 15 ноября.

Вооруженный конфликт на Украине начался весной 2014 года. С тех пор, по данным украинского Минобороны, участие в боях приняли около 1 млн граждан страны. В мае 2022 года глава ведомства Алексей Резников говорил, что власти хотят привлечь в армию 1 млн человек. В июле того же года министр сказал, что в Вооруженные силы призвали 700 тыс. украинцев. Затем, в марте 2023-го, Резников заявил, что заявленный план по мобилизации на тот момент не был выполнен.